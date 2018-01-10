Украинка в Польше лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину

Украинка Елена Романенко, устроившаяся прачкой на работу в Польше, потеряла руку на рабочем месте, сообщает Апостроф. В больничной палате женщина записала видео, в котором рассказала обстоятельства трагедии.

По ее словам, она устроилась на работу в городке Любонь, возле Праги. Девушка вышла на работу 23 ноября. Девушка рассказала, что стиральная машина, на которой ее поставили работать, часто ломалась и ее постоянно переставляли на разные стиральные машины. Она сказала, что никто ей не проводил инструктаж по работе с машиной. Она училась сама, по пояснению коллег.

15 декабря девушка попыталась распутать узел на простыне, которые им приказывали на работе разматывать, и ее руку втянуло внутрь машины. Причем по ее словам, руку ей втягивало медленно она все время звала на помощь, но никто не спешил этого делать. И около 20 минут ей никто не оказывал помощь. Даже спасатели, которые приехали через 10-15 минут после инцидента.

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Девушка рассказала, что несмотря на то, что ей врачи вводили обезболивающее, оно не действовало и она чувствовала ужасающую боль. При этом собственник прачечной запретил пожарникам разрезать машину, чтобы извлечь руку девушки. В таком состоянии - с зажатой в машине рукой девушка простояла около часа.

На данный момент девушка перенесла несколько операций, она нуждается в медицинской помощи, а работодатель не оказывает никакой помощи в лечении. На данный момент реакции консульства Украины на это инцидент нет.