Украинка в США выиграла 5 миллионов долларов в лотерее (5 новостей) «Женщина делала покупки в Манхэттене и решила за 1 доллар приобрести нью-йоркский лотерейный билет»

Первую часть выигрыша женщина планирует потратить на семейный отдых – поедут на Багамы. 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов. Деньги она будет получать частями до конца своей жизни, пишет USA Today.

Лотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за один доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил десять долларов – в условиях говорилось, что главный победитель получит пять тысяч долларов каждую неделю в течение оставшейся части своей жизни.

"Продавец подсунул мне "ошибочный" билет. Я тогда чувствовала себя нехорошо. Решила просто купить его. В течение следующих нескольких недель я использовала лотерейный билет как закладку. А потом таки сцарапала его, – рассказала украинка – Я никогда ничего не выигрываю. Была убеждена, что этот билет – поддельный. Что это все правда я осознала в офисе оператора лотереи".

Выигрыш будут выплачивать частями. В течение следующих 19 лет – ежегодно по 260 тыс. долларов (чистыми после вычета налогов – 172 тыс. долларов). Еще будет одна дополнительная выплата на 60 тыс. долларов (чистыми 39 тыс. долларов). А уже через два десятилетия ежегодная выплата составит 172 тыс. долларов – вплоть до конца ее жизни.

Украинка выиграла в Америке 5 миллионов долларов по... неправильному билету

Первую часть выигрыша женщина планирует потратить на семейный отдых – поедут на Багамы. Также деньги пойдут на получение высшего образования ее двумя детьми.

Ранее в американском штате Южная Каролина из-за сбоя программы все покупатели лотерейных билетов выиграли по 500 долларов. Около двух часов компьютер выдавал участникам только выигрышные билеты.

Также интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.

Кроме этого, мы писали, что пара из США дважды за полгода выиграла миллион в лотерее.

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