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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:23
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Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы

Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы (8 новостей)

«Украинка допустила только один промах»

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец финишировала в гонке преследования на чемпионате Европы в Риднау (Италия).

Украинска не смогла защитить лидерскую позицию, уступив Шевалье.

Обновлено в 17:48 Варвинец уступила представительнице Франции Хло Шевалье. Кроме Ирины, от Украины выступали Яна Бондарь, Ольга Абрамова и Мария Панфилова.

Украинские биатлонисты добыли «бронзу» Универсиады в смешанной эстафете
Украинские биатлонисты добыли «бронзу» Универсиады в смешанной эстафете

Обновлено в 21:23 В итальянском Риднау завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, в которой украинка Ирина Варвинец финишировала на 2-м месте. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Украинка уступила победительнице соревнований ровно 11 секунд. Варвинец стартовала первой по результатам спринта, который состоялся накануне и принес украинке золото чемпионата Европы. Впрочем, по ходу сегодняшней гонки наша спортсменка допустила 1 промах и отстала от основной соперницы на 11 секунд. Чемпионкой Европы стала Хлои Шевалье из Франции, которая накануне завоевала серебро в спринте, а в первой гонке ЧЕ - золото в "индивидуалке". Таким образом, это уже третья медаль спортсменки на этом турнире. Еще одна украинка Яна Бондарь, которая по итогам спринта стартовала 23-й, сегодня финишировала на 36-м месте - 5 промахов и 3 минуты 31 секунда отставания. Ольга Абрамова переместилась с 27-го на 40-е место - 6 промахов и 4 минуты 02,3 секунды отставания, а Мария Панфилова чуть улучшила свой вчерашний результат - переместившись с 42-го на 41-е место - 1 промах и 4 минуты 08 секунд отставания ровно. Надежда Белкина (16-е место в спринте) и Юлия Журавок (44) сегодня участия в гонке преследования не принимали. В воскресенье чемпионат Европы завершится одиночной и классической смешанными эстафетами. Как сообщалось, 13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге прошла женская эстафета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы»
Фото Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы
Фото Украинская биатлонистка Варвинец завоевала серебро в пасьюте ЧС-2018
Фото Украинка Варвинец завоевала "серебро" чемпионата Европы
Фото Биатлон. Варвинец завоевала "серебро" в гонке преследования на чемпионате Европы
Фото Варвинец завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы
Фото Варвинец завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.01.18, 16:40 Наша спортсменка финишировала второй в гонке преследвания.
Факты Факты  ·  27.01.18, 16:44 Вслед за «золотом» в спринте черниговчанка стала обладателем «серебра» в гонке преследования
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 17:04 Ирина Варвинец завоевала “серебро” чемпионата Европы по биатлону в персьюте.
ТСН ТСН  ·  27.01.18, 17:08 Украинка допустила только один промах.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 17:41 Украинка не сумела повторить результат спринта, но все равно не осталась без медали.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 17:48 Украинская биатлонистка Ирина Варвинец заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы в Риднау.Варвинец уступила представительнице Франции Хло Шевалье. Кроме Ирины, от Украины выступали…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.01.18, 21:23 В итальянском Риднау завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, в которой украинка Ирина Варвинец финишировала на 2-м месте. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.…
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