Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец финишировала в гонке преследования на чемпионате Европы в Риднау (Италия).

Украинска не смогла защитить лидерскую позицию, уступив Шевалье.

Обновлено в 17:48 Варвинец уступила представительнице Франции Хло Шевалье. Кроме Ирины, от Украины выступали Яна Бондарь, Ольга Абрамова и Мария Панфилова.

Украинские биатлонисты добыли «бронзу» Универсиады в смешанной эстафете

Обновлено в 21:23 В итальянском Риднау завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, в которой украинка Ирина Варвинец финишировала на 2-м месте. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Украинка уступила победительнице соревнований ровно 11 секунд. Варвинец стартовала первой по результатам спринта, который состоялся накануне и принес украинке золото чемпионата Европы. Впрочем, по ходу сегодняшней гонки наша спортсменка допустила 1 промах и отстала от основной соперницы на 11 секунд. Чемпионкой Европы стала Хлои Шевалье из Франции, которая накануне завоевала серебро в спринте, а в первой гонке ЧЕ - золото в "индивидуалке". Таким образом, это уже третья медаль спортсменки на этом турнире. Еще одна украинка Яна Бондарь, которая по итогам спринта стартовала 23-й, сегодня финишировала на 36-м месте - 5 промахов и 3 минуты 31 секунда отставания. Ольга Абрамова переместилась с 27-го на 40-е место - 6 промахов и 4 минуты 02,3 секунды отставания, а Мария Панфилова чуть улучшила свой вчерашний результат - переместившись с 42-го на 41-е место - 1 промах и 4 минуты 08 секунд отставания ровно. Надежда Белкина (16-е место в спринте) и Юлия Журавок (44) сегодня участия в гонке преследования не принимали. В воскресенье чемпионат Европы завершится одиночной и классической смешанными эстафетами. Как сообщалось, 13 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге прошла женская эстафета.