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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:30
Украинка завоевала «бронзу» чемпионата Европы по быстрым шахматам

Украинка завоевала «бронзу» чемпионата Европы по быстрым шахматам (12 новостей)

«Украинка сумела завоевать награду»

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Об этом сообщает "Апостроф".

После 11 туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками, набрали по 8 очков. Победитель и призеры были определены по дополнительным показателям.

Золотую медаль завоевала Элизабет Петц из Германии, а серебряную – Анастасия Боднарук из России.

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Поэтому, Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина разместилась на четвертой строчке.

Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов. Шахматист занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии.

Обновлено в 12:41 На турнире серии Гран-при харьковчанин занял третье место в категории до 81 килограмма.

Обновлено в 13:30 Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на чемпионате Европы по быстрым шахматам, который проходил в грузинском Тбилиси. Она набрала 8 очков из 11, благодаря чему получила бронзовую медаль...

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинка завоевала «бронзу» чемпионата Европы по быстрым шахматам»
Фото Анна Музычук выиграла бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам
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Фото Украинка заняла третье место в турнире Европы по быстрым шахматам
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.04.18, 10:00 Украинка сумела завоевать награду.
Факты Факты  ·  01.04.18, 10:06 Анна Музычук уступила двум соперницам лишь по дополнительным показателям
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 10:47 Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 10:49 Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает Зеркало недели.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 10:56 Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 12:11 Украинка Анна Музычук завоевала бронзовую награду на турнире Европы по быстрым шахматам, передает Зеркало недели.Турнир проходил в Тбилиси (Грузия). После 11 турниров пять шахматисток, навбрав 8 из 11…
Politeka Politeka  ·  01.04.18, 12:32 Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала медаль чемпионата Европы по шахматам Девушка завоевала «бронзу» чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси. После одиннадцати туров Музычук…
Униан Униан  ·  01.04.18, 12:41 На турнире серии Гран-при харьковчанин занял третье место в категории до 81 килограмма.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  01.04.18, 13:30 Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на чемпионате Европы по быстрым шахматам, который проходил в грузинском Тбилиси. Она набрала 8 очков из 11, благодаря чему получила бронзовую медаль...
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