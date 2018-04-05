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Украинская биатлонистка выиграла серебро чемпионата мира среди военных (6 новостей) «Украинке немного не хватило до золота»

На 54-м чемпионате мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих в австрийском Хохфильцене завершился женский спринт.

Серебряным призером гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами стала олимпийская чемпионка украинка Юлия Джима, уступив победительнице немке Франциске Хильдебранд 32,5 секунды, сообщает Укринформ.

Ирина Варвинец показала 6-й результат, Мария Кручова - 21-й, Валерия Дмитренко - 22-й.

В мужском спринте на 10 км победил швейцарец Беньямин Вегер.

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"Серебро" досталось Андрею Расторгуеву из Латвии, "бронза" - австрийцу Доминику Ландертингеру.

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Руслан Ткаленко, который финишировал на 8-й позиции. Сергей Семенов - 13-й, Артем Прима - 19-й, Артем Тищенко - 44-й.

В командном зачете спринта мужская и женская сборные Украины заняли третьи места.

Обновлено в 17:53 Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене

Обновлено в 18:05 Украинке немного не хватило до "золота".