Украинская биатлонистка выиграла серебро чемпионата мира среди военных

На 54-м чемпионате мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих в австрийском Хохфильцене завершился женский спринт.
Серебряным призером гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами стала олимпийская чемпионка украинка Юлия Джима, уступив победительнице немке Франциске Хильдебранд 32,5 секунды, сообщает Укринформ.
Ирина Варвинец показала 6-й результат, Мария Кручова - 21-й, Валерия Дмитренко - 22-й.
В мужском спринте на 10 км победил швейцарец Беньямин Вегер.
"Серебро" досталось Андрею Расторгуеву из Латвии, "бронза" - австрийцу Доминику Ландертингеру.
Лучшим среди украинских биатлонистов стал Руслан Ткаленко, который финишировал на 8-й позиции. Сергей Семенов - 13-й, Артем Прима - 19-й, Артем Тищенко - 44-й.
В командном зачете спринта мужская и женская сборные Украины заняли третьи места.
Обновлено в 17:53 Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене
Обновлено в 18:05 Украинке немного не хватило до "золота".