Украинская модель попала в ДТП в Лос-Анджелесе: стали известны подробности жуткой аварии

Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в ДТП в Лос-Анджелесе (США), вышла из комы.Об этом в Facebook сообщил друг девушки Кирилл Дубровин."Привет всем.

Хорошая новость, наша Лиза вышла из комы, но ей по прежнему нужна помощь", - написал он в комментариях.Кстати, в комментариях также делится информацией Алена Элланская, которая утверждает, что ее подруга представляет в США маму Лизы."Расскажу про ситуацию которая сложилась: ей сделали одну операцию на голове, вторую на печень , сейчас будет на позвоночнике, врачи ничего не могут обещать, то что она вышла из комы ни о чем не говорит. + ко всему этому сломаны рёбра и кости на лице, и шевелиться одна рука, ноги никак ((( Каждый день для неё, новый день! фото скинуть не могу, поскольку врачи в этой больнице категорически против этого!!!", - пишет Алена.Также сообщается, что с Елизаветой и ее фотографом Натальей Кордан в автомобиле была еще одна украинка — Инга Шевченко. Травмы у девушки не такие сложные, но все равно нужна помощь, чтобы ее мама могла полететь в США ухаживать за дочерью.