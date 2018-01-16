Украинская сторона обеспечила начало работ для восстановления связи оператора "Vodafone Украина". Боевики саботируют (7 новостей) «Украинская сторона выполнила все процедурные шаги для восстановительных работ Vodafone в ОРДЛО»

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) надеется, что при содействии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области.

Обновлено в 21:58 Военные отметили, что украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности.

Обновлено в 22:05 Отмечают, что на 16.01.2018 к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера, из них украинской стороной планово согласовано уже 20 заявок и даны необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.