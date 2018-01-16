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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 22:05
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Украинская сторона обеспечила начало работ для восстановления связи оператора "Vodafone Украина". Боевики саботируют

Украинская сторона обеспечила начало работ для восстановления связи оператора "Vodafone Украина". Боевики саботируют (7 новостей)

«Украинская сторона выполнила все процедурные шаги для восстановительных работ Vodafone в ОРДЛО»

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) надеется, что при содействии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области.

Обновлено в 21:58 Военные отметили, что украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности.

Обновлено в 22:05 Отмечают, что на 16.01.2018 к украинской стороне СЦКК поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера, из них украинской стороной планово согласовано уже 20 заявок и даны необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинская сторона обеспечила начало работ для восстановления связи оператора "Vodafone Украина". Боевики саботируют»
Фото Украинская СЦКК готова начать восстановление связи ОРДЛО
Фото Донбасс без связи: боевики не дают гарантий безопасности для восстановительных работ Vodafone
Фото Нет гарантий безопасности для ремонта кабеля Vodafone – штаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 20:11 С украинской стороны сделаны все шаги для начала работ по восстановлению оборудования мобильного оператора Vodafone. Однако со стороны ОРДЛО отсутствуют необходимые гарантии безопасности.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.18, 20:51 Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования…
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 21:06 Украинская сторона выполнила все процедурные шаги для восстановительных работ Vodafone в ОРДЛО.
Униан Униан  ·  16.01.18, 21:54 Представители Украины выполнили все процедурные шаги для обеспечения начала необходимых работ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.01.18, 21:58 Представители ОРДО не предоставили гарантий безопасности для начала ремонтных работ по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
УНН УНН  ·  16.01.18, 22:05 "По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone…
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