Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово

В штабе АТО информировали, что в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово полностью восстановлено энергоснабжение.
Отмечается, что 28 декабря во взаимодействии с органами местного самоуправления и при координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВСУ, работники Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили населенные пункты к электроснабжению.
В штабе подчеркнули, что ВСУ помогают гражданскому населению восстанавливать социальную инфраструктуру, которая пострадала в результате обстрелов сепаратистов.
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В середине декабря в ОБСЕ сообщили про осложнение ситуации на линии разграничения в районе Травневого и Гладосово.
Обновлено в 23:50 "28 декабря, по взаимодействию с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГосЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 00:19 Как отмечает штаб АТО на Донбассе, во время проведения ремонтно-восстановительных работ, на месте присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.