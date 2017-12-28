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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:19
· Населенный пункт · Населенные пункты
Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово

Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово (6 новостей)

«В пресс-центре штаба АТО информируют о восстановлении энергоснабжения в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово»

В штабе АТО информировали, что в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово полностью восстановлено энергоснабжение. 

Отмечается, что 28 декабря во взаимодействии с органами местного самоуправления и при координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВСУ, работники Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили населенные пункты к электроснабжению.

В штабе подчеркнули, что ВСУ помогают гражданскому населению восстанавливать социальную инфраструктуру, которая пострадала в результате обстрелов сепаратистов.

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В середине декабря в ОБСЕ сообщили про осложнение ситуации на линии разграничения в районе Травневого и Гладосово.

Обновлено в 23:50 "28 декабря, по взаимодействию с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГосЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению", - говорится в сообщении.

Обновлено в 00:19 Как отмечает штаб АТО на Донбассе, во время проведения ремонтно-восстановительных работ, на месте присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово»
Фото В прифронтовых Травневом и Гладосово восстановили электроснабжение
Фото Украина полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово
Фото Прифронтовые Травневое и Гладосово снова с электричеством – штаб АТО
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 22:39 28 декабря, во взаимодействии с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 22:39 28 декабря, во взаимодействии с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 22:52 В пресс-центре штаба АТО информируют о восстановлении энергоснабжения в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово
РБК Украина РБК Украина  ·  28.12.17, 23:50 Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневе и Гладосово. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook."28 декабря, по взаимодействию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  29.12.17, 00:19 В прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово (Донецкой области) ремонтные бригады смогли восстановить энергоснабжение после аварии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в социальной…
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