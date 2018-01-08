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Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров

Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров (6 новостей)

«А Марта Костюк вошла в первую двадцатку»

На первое место в мировом рейтинге юниоров украинка Даяна Ястремская поднялась после выступлений в квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).17-летняя теннисистка из Украины Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг среди юниоров. Об этом сообщает XSPORT.

На первое место списка украинка попала после выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

В рейтинге WTA Ястремская находится на 177 месте.

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Помимо первой строчки, украинки в списке лучших юниорок занимают также пятое (Катарина Завацка) и 13-е (Марта Костюк) строчки. В рейтинге WTA они располагаются соответственно на 236-м и 521-м местах.

После победы на турнире в Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на четвертое место мирового рейтинга.

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Факты Факты  ·  08.01.18, 19:23 А Марта Костюк вошла в первую двадцатку
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 20:43 Украинке помогло успешное выступление в Брисбене.
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 20:44 17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. Об этом пишет…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 21:39 Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг среди юниоров после выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 22:02 После выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров. Об этом сообщает XSport. Сейчас 17-летняя украинка идет…
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