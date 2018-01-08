Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров

На первое место в мировом рейтинге юниоров украинка Даяна Ястремская поднялась после выступлений в квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).17-летняя теннисистка из Украины Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг среди юниоров. Об этом сообщает XSPORT.

На первое место списка украинка попала после выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

В рейтинге WTA Ястремская находится на 177 месте.

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Помимо первой строчки, украинки в списке лучших юниорок занимают также пятое (Катарина Завацка) и 13-е (Марта Костюк) строчки. В рейтинге WTA они располагаются соответственно на 236-м и 521-м местах.

После победы на турнире в Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на четвертое место мирового рейтинга.