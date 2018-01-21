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Спорт
УНН УНН · · Обновлено в 17:06
· Украинские биатлонисты · Украинская биатлонистка · Гонка · Результат
Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира

Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира (7 новостей)

«Украинские биатлонисты участия в гонке не принимали»

Три биатлонистки от Украины квалифицировались в эти гонки, и лучший результат из них показала Валентина Семеренко, которая не закрыла лишь одну мишень на заключительном четвертом огневом рубеже и заняла 11-е место, уступив победительнице белоруске Дарье Домрачевой 1:06,4 минуты.

Сестра Валентины Вита финишировала 22-й (3) +1:57 мин, а Юлия Джима стала только 28-й (5) +5:08,2 мин.

Отметим, что серебряным призером стала словачка Анастасия Кузьмина (3) +11,9 сек, а "бронзовой" - финка Кайса Макаряйнен (4) +16,2.

Добавим, что сегодня также состоится мужской масс-старт, в котором представителей Украины не будет.

Украинские биатлонисты добыли «бронзу» Универсиады в смешанной эстафете
Украинские биатлонисты добыли «бронзу» Универсиады в смешанной эстафете

Обновлено в 16:45 Украинские биатлонисты участия в гонке не принимали

Обновлено в 17:06 Шестой этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 годов завершился в Антхольце (Италия) мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира»
Фото Биатлон. Результаты женского масс-старта в Антхольце
Фото Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира
Фото Валентина Семеренко: «Сейчас моя главная задача – выйти из болезненного состояния»
Фото Валентина Семеренко: Главная задача для меня – выйти из болезненного состояния
Фото Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Антхольце
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Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 14:17 В итальянском Антхольце завершился женский масс-старт в рамках 6-го этапа Кубка мира.
Униан Униан  ·  21.01.18, 14:31 Лучшая из наших - Валентина Семеренко - заняла 11-е место.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  21.01.18, 14:59 Украинская биатлонистка прокомментировала свое выступление в масс-старте в Антхольце
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.01.18, 15:52 Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце."Сейчас для меня главная задача – это выйти из болезненного состояния…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  21.01.18, 16:45 Украинские биатлонисты участия в гонке не принимали
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 17:06 Шестой этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 годов завершился в Антхольце (Италия) мужской гонкой с массовым стартом на 15 км.
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Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 масс-старта этапа Кубка мира

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