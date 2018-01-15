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Украинские корабли, захваченные Россией в Крыму: обнародован полный список

Украинские корабли, захваченные Россией в Крыму: обнародован полный список (2 новости)

«Российские власти при оккупации Крыма захватили не менее 38 украинских военных кораблей, который до сих пор находятся на территории аннексированного…»

В перечень вошли суда самых разных типов и назначений.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.01.18, 10:24 Российские власти при оккупации Крыма захватили не менее 38 украинских военных кораблей, который до сих пор находятся на территории аннексированного полуострова...
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