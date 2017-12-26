Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка (7 новостей) «Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым…»

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

Обновлено в 21:40 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе временно оккупированного полуострова Крым. Об этом заявил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает Интерфакс. «Законопроект ...

Обновлено в 23:43 "Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу", – сказал он.