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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 23:43
· Правительство · Аннексированный Крым · Море · Законопроект
Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка

Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка (7 новостей)

«Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым…»

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

Обновлено в 21:40 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе временно оккупированного полуострова Крым. Об этом заявил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает Интерфакс. «Законопроект ...

Обновлено в 23:43 "Законопроект одобрен для внесения в Государственную Думу", – сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка»
Фото Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма
Фото Украинские недра на крымском шельфе Россия пустит с молотка
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Фокус Фокус  ·  26.12.17, 19:48 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе аннексированного полуострова Крым на аукционы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 19:52 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы.
Новое Время Новое Время  ·  26.12.17, 20:05 Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей около оккупированного полуострова Крым на аукционы
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 21:26 Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей, которые расположены неподалеку оккупированного…
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Хвиля Хвиля  ·  26.12.17, 21:40 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе временно оккупированного полуострова Крым. Об этом заявил…
Сегодня Сегодня  ·  26.12.17, 23:43 Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе аннексированного полуострова Крым.Об этом заявил журналистам…
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