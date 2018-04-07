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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:47
· Украинские школьники · Школьник
Украинские школьники получили 3 золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае. ФОТО

Украинские школьники получили 3 золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае. ФОТО (5 новостей)

«Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае»

Трое украинских школьников завоевали золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook. 

Так, ученица харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии". 

Киевские одиннадцатиклассники – ученица гимназии биотехнологий №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 – награждены за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах". 

Украинские школьники запатентовали 160 изобретений
Украинские школьники запатентовали 160 изобретений

Обновлено в 22:50 Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook. 

Обновлено в 23:47 Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинские школьники получили 3 золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае. ФОТО»
Фото Трое украинских школьников получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае
Фото Украинские школьники победили на конкурсе научных разработок в Китае
Фото Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 20:42 Трое украинских одиннадцатиклассников победили на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition, проходившем 24 - 28 марта 2018 г. в Пекине.
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 21:03 Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 23:47 Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае.
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