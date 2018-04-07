Украинские школьники получили 3 золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае. ФОТО (5 новостей) «Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае»

Трое украинских школьников завоевали золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Так, ученица харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии".

Киевские одиннадцатиклассники – ученица гимназии биотехнологий №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 – награждены за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах".

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Обновлено в 22:50 Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Обновлено в 23:47 Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае.