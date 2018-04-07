Украинские школьники получили 3 золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае. ФОТО

Трое украинских школьников завоевали золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Так, ученица харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии".
Киевские одиннадцатиклассники – ученица гимназии биотехнологий №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 – награждены за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах".
Обновлено в 22:50 Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Обновлено в 23:47 Команда украинских школьников выиграли конкурс в Китае.