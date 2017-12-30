Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой. ВИДЕО (4 новости и 1 видео) «Поздравления с Новым годом в стиле известных поэтов»

Новый год уже почти домчался до Украины. А сегодня пришла пора поговорить о том – как поздравить с этим праздником.