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Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой. ВИДЕО

Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой. ВИДЕО (4 новости и 1 видео)

«Поздравления с Новым годом в стиле известных поэтов»

Новый год уже почти домчался до Украины. А сегодня пришла пора поговорить о том – как поздравить с этим праздником.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИС ИС  ·  30.12.17, 18:00 Защитники Украины с передовой передали согражданам поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым, наилучшие пожелания. Они желают мира и здоровья всем украинцам!
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.12.17, 21:28 Поздравления с Новым годом в стиле известных поэтов.
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Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой. ВИДЕО

Украинские военнослужащие передали поздравления с передовой. ВИДЕО
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