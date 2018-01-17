Украинские военные показали испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса Печора (3 новости и 1 видео) «Оружие прошло комплексную модернизацию всех элементов, отметили в Укроборонпроме. (видео)»

Во время испытаний стреляли по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения, что обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 километров. Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", была проведена комплексная модернизация всех элементов комплекса ЗРК С-125, включая модернизацию ракет, а также применена новая радиолокационная станция, построенная на твердотельных элементах.

На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, благодаря чему существенно увеличивается дальняя граница зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет более 40 километров, максимальная высота зоны поражения - 25 километров.

Стрельба в стриптиз-клубе Киева: полиция назвала причину конфликта и показала…

Это позволяет обеспечить надежную защиту наземных объектов и инфраструктуры от воздушного нападения, - пояснили в ведомстве.