Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году (6 новостей) «Сотрудникам Госпогранслужбы Украины более одной тысячи раз предлагали взятки в прошлом году»

В течение 2017 года украинским пограничникам предложили взяток на общую сумму свыше одного миллиона гривен. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

“За прошлый год сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений о попытках подкупа. Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обновлено в 19:42 За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на более одного млн грн, факты правонарушений зафиксированы в ЕРДР, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Обновлено в 20:06 "В пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение украинско-российской границы. Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения", - говорится в сообщении.