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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 20:06
· Пограничная служба · Сотрудники
Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году (6 новостей)

«Сотрудникам Госпогранслужбы Украины более одной тысячи раз предлагали взятки в прошлом году»

В течение 2017 года украинским пограничникам предложили взяток на общую сумму свыше одного миллиона гривен. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

“За прошлый год сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений о попытках подкупа. Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обновлено в 19:42 За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на более одного млн грн, факты правонарушений зафиксированы в ЕРДР, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Обновлено в 20:06 "В пункт пропуска "Катериновка" пешком на вход в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. Во время прохождения пограничного контроля россиянин предложил пограничному наряду 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение украинско-российской границы. Правоохранители приняли все необходимые меры для прекращения правонарушения, а самого нарушителя передали представителям Национальной полиции для принятия определенного законодательством правового решения", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году»
Фото В Сумской области задержан россиянин за попытку дать взятку пограничникам
Фото Стало известно, сколько взяток предлагали пограничникам за прошедший год
Фото В 2017 пограничникам предлагали взяток на сумму более одного млн грн
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 11:51 Пограничники Сумского отряда задержали и передали Национальной полиции гражданина РФ, который предложил им взятку в размере 5 тыс российских рублей.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 13:54 Сотрудникам Госпогранслужбы Украины более одной тысячи раз предлагали взятки в прошлом году.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 15:42 За прошедший год работникам Госпогранслужбы больше тысячи раз предлагали взятки, суммарно на 1 млн грн.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 19:42 За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на более одного млн грн, факты правонарушений зафиксированы в ЕРДР, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 20:06 Пограничники Сумского отряда задержали и передали Национальной полиции гражданина РФ, который предложил им взятку в размере 5 тыс российских рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный…
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