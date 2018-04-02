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Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко временно отстранен от соревнований

Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко временно отстранен от соревнований (3 новости)

«Александр Пелешенко подозревается в нарушении антидопинговых правил»

Украинский тяжеловес Александр Пелешенко получил временное отстранение от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, передает УНН со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Раскрытие допинг-пробы Пелешенко выявило стимулятора гормона роста - запрещенное вещество "GHRP-2". Даты постановки пробы не разглашается.

Отметим, что IWF не будет предпринимать никаких дополнительных комментариев по делу до ее закрытия.

Заметим, что 24-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг (2016 2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году уроженец Луганской области занял четвертое место.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  02.04.18, 16:34 Александр Пелешенко подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 18:44 Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко временно отстранен от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов.
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