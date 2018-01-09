Украинский певец подал заявку на участие в Евровидении-2018 от другой страны (7 новостей) «Сам Никита подтвердил свое участие в конкурсе»

Украинский поп-исполнитель, который часто выступает и ездит за наградами в Россию, Никита Алексеев (Alekseev), подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Беларуси.

Об этом в своем Instagram сообщает Super.

В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение-2018, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24-летний артист, который становится все более популярным в России, подал заявку на участие в международном конкурсе от Беларуси, хотя сам является гражданином Украины.

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"Представленный трек является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске", — отметили в Super.

Сам певец пригласил своих поклонников в соцсетях поддержать его в Минске.

В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе "Евровидение 2018" Примечательно, что 24-летний артист, набирающий популярность в России подал заявку на участие в международном конкурсе от другой страны — Белоруссии, хотя сам и вовсе является гражданином Украины. Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске. Как думаете, что светит Алексееву на "Евровидении"?

Допис, поширений Телеканал Super (@super.ru) 9 Січ 2018 р. о 4:43 PST

Обновлено в 21:06 Также в сети появилась запись композиции, которую, вероятно, исполнит Алексеев.

Обновлено в 21:42 Как известно, 24-летний артист является гражданином Украины. Он готовит трэк, который является англоязычной версией его нового хита «Навсегда». Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске.