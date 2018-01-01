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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:49
· Наркотики · Танзания
Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании (6 новостей)

«Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании»

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве. Об этом ВМС сообщает в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

Cмотрите фотогалерею: На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю

"Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении.

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Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Обновлено в 20:58 Об этом ВМС сообщает в Facebook.

Обновлено в 23:49 В Черном море украинский ракетный катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь по судну под флагом Танзании.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании»
Фото Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании
Фото На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю
Фото В Одесской области ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю
Фото На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 19:47 Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 19:53 Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 20:49 Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании.
Голос.UA Голос.UA  ·  01.01.18, 20:58 Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков. Об этом ВМС сообщает в Facebook.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  01.01.18, 23:49 В Черном море украинский ракетный катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь по судну под флагом Танзании.
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