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Украинский «Руслан» доставит во Флориду груз для SpaceX

Украинский «Руслан» доставит во Флориду груз для SpaceX (4 новости)

«Самолет АН-124 Руслан украинского авиаконцерна Антонов доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км»

Український літак Ан-124-100 "Руслан" ДП "Антонов" успішно завершив політ з Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено крупногабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX. Про це свідчать дані авіаційного порталу Flightradar24, пише "Укрінформ".

Згідно з даними порталу, український літак подолав 3613 км за 4,5 годин та приземлився у Тайтусвіллі — місті на сході штату Флорида, на узбережжі Атлантичного океану.

Як повідомляв 5.UA, ДП "Антонов" допомагає компанії SpaceX у перевезенні складових ракети Falcon 9. Мова йде про частину головного обтічника ракети з габаритами 1788 см на 564 см на 417 см вагою приблизно 28,1 тонни. 

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.01.18, 17:26 Украинский самолет АН-124-100 «Руслан» ГП «Антонов» вылетел сегодня из Лос-Анджелеса до Флориды с целью перевозки крупногабаритного груза аэрокосмической компании SpaceX.
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 19:04 Самолет АН-124 Руслан украинского авиаконцерна Антонов доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км.
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