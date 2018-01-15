Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано видео (4 новости и 1 видео) «Первая ракетка Украины стартует на Australian Open»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина блестяще стартовала на первом турнире сезона серии "Большого шлема" Australian Open.

В Мельбурне наша соотечественница без проблем разобралась с сербкой Иваной Йорович. Последняя занимает 192-е место в мировом рейтинге.

Свитолиной для победы хватило двух партий 6:3, 6:2. За 74 минуты поединка украинка сделала одну подачу навылет и реализовала три брейка из восьми. При этом лучшая теннисистка страны сумела избежать двойных ошибок.

Элина Свитолина в случае выхода в полуфинал Australian Open-2018 может…

В следующем круге Элина сыграет с чешкой Катериной Синяковой. Матч состоится 17 января, время начала поединка станет известно позже.

В мужском раунде турнира единственный представитель Украины Александр Долгополов в трех сетах разобрался с Андреасом Хайдер-Маурером из Австрии - 7:6 (3), 6:3, 6:4.