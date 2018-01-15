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Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано видео

Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано видео (4 новости и 1 видео)

«Первая ракетка Украины стартует на Australian Open»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина блестяще стартовала на первом турнире сезона серии "Большого шлема" Australian Open.

В Мельбурне наша соотечественница без проблем разобралась с сербкой Иваной Йорович. Последняя занимает 192-е место в мировом рейтинге.

Свитолиной для победы хватило двух партий 6:3, 6:2. За 74 минуты поединка украинка сделала одну подачу навылет и реализовала три брейка из восьми. При этом лучшая теннисистка страны сумела избежать двойных ошибок.

Элина Свитолина в случае выхода в полуфинал Australian Open-2018 может…
Элина Свитолина в случае выхода в полуфинал Australian Open-2018 может…

В следующем круге Элина сыграет с чешкой Катериной Синяковой. Матч состоится 17 января, время начала поединка станет известно позже.

В мужском раунде турнира единственный представитель Украины Александр Долгополов в трех сетах разобрался с Андреасом Хайдер-Маурером из Австрии - 7:6 (3), 6:3, 6:4.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  15.01.18, 10:04 Первая ракетка Украины и тридцать седьмая ракетка мира Александр Долгополов с победы стартовал на Australian Open-2018.
Sport.ua Sport.ua  ·  15.01.18, 10:28 Первая ракетка Украины стартует на Australian Open
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.18, 11:56 Лидер сборной Украины по теннису Александр Долгополов стартовал с победы на Australian Open-2018 – первом в новом году турнире из серии Большого Шлема.
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