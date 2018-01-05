Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием

Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Видео со словами Собчак опубликовано на YouTube. "Я требую немедленно освободить Олега Сенцова", - сказала кандидат в президенты РФ. &amp;lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;

Обновлено в 21:37 «Кінорежисер Олег Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму по справі про створення терористичної спільноти. Звинувачення ґрунтується на свідченнях двох свідків, які були заарештовані і один з них пізніше заявив, що дав свідчення під примусом», – йдеться в…

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Обновлено в 21:57 В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем в Челябинск.