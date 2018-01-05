  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием
Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 21:57
· Видео
Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием

Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием (6 новостей и 1 видео)

«Она записала агитационное видео»

Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Видео со словами Собчак опубликовано на YouTube. "Я требую немедленно освободить Олега Сенцова", - сказала кандидат в президенты РФ. &amp;amp;lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;

Обновлено в 21:37 «Кінорежисер Олег Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму по справі про створення терористичної спільноти. Звинувачення ґрунтується на свідченнях двох свідків, які були заарештовані і один з них пізніше заявив, що дав свідчення під примусом», – йдеться в…

Арсенал - Челси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал - Челси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Обновлено в 21:57 В феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем в Челябинск.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием»
Фото Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием
Фото Заключение Сенцова: Собчак выдвинула жесткое требование
Фото Кандидат у президенти РФ вимагає звільнити політв’язня Сенцова
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  05.01.18, 19:49 Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак публично призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
Politeka Politeka  ·  05.01.18, 20:46 Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак призвала освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова Соответствующее заявление Собчак опубликовано на видеохостинге YouTube. «Я…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.18, 21:15 Она записала агитационное видео
Главком Главком  ·  05.01.18, 21:37 Російська телеведуча та кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак вимагає негайно звільнити українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. З цією метою Собчак оприлюднила відеоролик. «Кінорежисер…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  05.01.18, 21:57 Российская журналистка Ксения Собчак потребовала "немедленно освободить" осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Ролик с таким содержанием опубликован на ее YouTube-канале. Афанасьев…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы…
Впервые в новом году. Американский эсминец Carney вошел в Черное море

Впервые в новом году. Американский эсминец Carney вошел в Черное…
Макрон считает &amp;quot;Нормандский формат&amp;quot; залогом успеха обмена пленными на Донбассе

Макрон считает "Нормандский формат" залогом успеха обмена пленными на Донбассе
Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием

Украинский узник Кремля: Собчак выступила с громким требованием
Депутат из Черновцов задекларировал 63 квартиры за год и объяснил, откуда они взялись

Депутат из Черновцов задекларировал 63 квартиры за год и объяснил,…
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе

Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
Фейгин: Сущенко и других политзаключенных будут обменивать по одному

Фейгин: Сущенко и других политзаключенных будут обменивать по одному
Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%

Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события 2017 года в цифрах

2,1 тыс. дорог отремонтировали в Украине - главные автомобильные события…
Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году

Цены на продукты в Украине: чего ждать в 2018 году
Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене

Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи

С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи
Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение с Ираном

Тиллерсон сообщил, что США планируют внести изменения в ядерное соглашение…
Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой

Трамп запросил финансирование на стену на границе с Мексикой
Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США

Итоги 5.12: Приговор Саакашвили, Иран обвиняет США
Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)

Остановить Кузьмину. Онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе (видео)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.