  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 22:30
· Видео · Журналист
Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане

Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане (8 новостей и 2 видео)

«Корреспондент сбросила видео в редакцию»

В Ватикане полиция задержала журналистку украинского издания "Страна" Анастасию Товт.

Она выполняла редакционное задание: снимала на свой мобильный телефон акцию активисток Femen, сообщает "Страна".

"Товт прислала видео в редакцию, после чего больше не выходила на связь. Впоследствии в сети появилось фото, на котором видно, что журналистку задержала полиция", - говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане правоохранители задержали полуобнаженную участник Femen. В конце видео видно, что 2 правоохранителей также отводят журналистку "страна", которая снимала репортаж.

Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в Москве
Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе в Москве

Ранее сообщалось, что в столице задержали журналистке и общественном деятеле из Казахстана Жанар Ахмет, которая сбежала из своей страны из-за преследований.

Обновлено в 22:14 "Анастасия сбросила видео в редакцию. После чего она более не выходила на связь", говорится в сообщении.

Обновлено в 22:30 Видео: Задержание активистки и журналистки (YouTube/euronews (in Italiano))

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане»
Фото В Ватикане журналистку из Украины задержали на акции секстремисток
Фото В Ватикане задержали украинскую журналистку
Фото Задержание украинской журналистки в Ватикане: первые подробности
Фото В Ватикане задержали журналистку издания "Страна", снимавшую акцию Femen
Фото В Ватикане во время "обнаженной" акции Femen задержали украинскую журналистку (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  25.12.17, 19:14 Корреспондент сбросила видео в редакцию
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.17, 19:25 В редакции уверяют, что она не имеет никакого отношения к скандальной организации.
Апостроф Апостроф  ·  25.12.17, 20:49 В Ватикане полиция задержала журналистку украинского интернет-издания "Страна" Анастасию Товт, которая снимала на видео акцию Femen на площади Сан Пьетро.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  25.12.17, 21:27 Во время проведения акции Femen на площади Сан Пьетро в Ватикане полиция задержала журналистку украинского издания Анастасию Товт Как стало известно, журналистка находилась в Ватикане по редакционному…
Гордон Гордон  ·  25.12.17, 22:14 По информации "Страны", семья журналистки Анастасии Товт не может с ней связаться после 10 часов утра.В Ватикане задержали журналистку издания "Страны" Анастасию Товт, которая, выполняя редакционное задание,…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.12.17, 22:30 В Ватикане правоохранители задержали журналистку интернет-издания "Страна.ua" Анастасию Товт, которая снимала на видео акцию Femen на площади Сан Пьетро. Об этом сообщает "Страна.ua".В издании заявляют,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Погода в Кривом Роге на 26 декабря

Погода в Кривом Роге на 26 декабря
Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко

Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в…
Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане

Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане
Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня

Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения…
В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Пингвины в костюмах Санты порадовали детей в китайском зоопарке

Пингвины в костюмах Санты порадовали детей в китайском зоопарке
Жителей Нью-Йорка возмутила картина с изображением распятого Санты, которая появилась возле одного из соборов города

Жителей Нью-Йорка возмутила картина с изображением распятого Санты, которая появилась…
Министр финансов США получил на Рождество коробку навоза

Министр финансов США получил на Рождество коробку навоза
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться

17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться
Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку

Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку
В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть бдительными

В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть…
В Австралии начал курсировать первый в мире &amp;quot;солнечный&amp;quot; поезд (Видео)

В Австралии начал курсировать первый в мире "солнечный" поезд (Видео)
Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 

Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото и видео (видео) (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото…
В Киеве ночью и утром ожидается туман

В Киеве ночью и утром ожидается туман
В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира

В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.