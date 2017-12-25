Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане (8 новостей и 2 видео) «Корреспондент сбросила видео в редакцию»

В Ватикане полиция задержала журналистку украинского издания "Страна" Анастасию Товт.

Она выполняла редакционное задание: снимала на свой мобильный телефон акцию активисток Femen, сообщает "Страна".

"Товт прислала видео в редакцию, после чего больше не выходила на связь. Впоследствии в сети появилось фото, на котором видно, что журналистку задержала полиция", - говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане правоохранители задержали полуобнаженную участник Femen. В конце видео видно, что 2 правоохранителей также отводят журналистку "страна", которая снимала репортаж.

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Ранее сообщалось, что в столице задержали журналистке и общественном деятеле из Казахстана Жанар Ахмет, которая сбежала из своей страны из-за преследований.

Обновлено в 22:14 "Анастасия сбросила видео в редакцию. После чего она более не выходила на связь", говорится в сообщении.

Обновлено в 22:30 Видео: Задержание активистки и журналистки (YouTube/euronews (in Italiano))