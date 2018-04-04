  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:32
· Автомобили · Facebook
Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео

Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео (8 новостей и 1 видео)

«Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет»

Новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины должны обеспечивать технически танковые подразделения и значительно повысить их боеготовность.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет", которые значительно усилят технические возможности нашей армии, – отметил президент.

Он также подчеркнул, что новосозданные "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал. Это, по мнению Порошенко, позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.

В Киеве разоблачили подпольную типографию, печатавшую медбланки и техпаспорта…
В Киеве разоблачили подпольную типографию, печатавшую медбланки и техпаспорта…

Обновлено в 20:22 Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет». Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. «Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. Кроме того, „Атлеты“ имеют значительный экспортный потенциал, что позволит…

Обновлено в 20:32 "Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. Кроме того, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа", – написал Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео»
Фото Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео
Фото "Укроборонпром" начал серийное производство боевых бронированных машин "Атлет"
Фото "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 17:46 Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что госконцерн "Укроборонпром" начал серийный выпуск боевых машин "Атлет"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 17:46 Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что госконцерн "Укроборонпром" начал серийный выпуск боевых машин "Атлет"
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 18:21 Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственный концерн Укроборонпром начал серийное производство боевых машин поддержки Атлет.
Фокус Фокус  ·  04.04.18, 18:50 Госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин "Атлет". Об этом в среду, 4 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что в Украине…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 19:35 Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет". Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. "Эти бронированные ремонтно-эвакуационные…
Капитал Капитал  ·  04.04.18, 20:22 Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет». Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.…
Газета День Газета День  ·  04.04.18, 20:32 Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет". Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. "Эти бронированные ремонтно-эвакуационные…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
На Дунае из-за подъёма уровня воды всплыла 480-килограммовая мина времён Первой мировой войны

На Дунае из-за подъёма уровня воды всплыла 480-килограммовая мина времён…
Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео

Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео
Вручение Нацполіції сертификатов водного и автомобильного транспорта

Вручение Нацполіції сертификатов водного и автомобильного транспорта
Рахат-лукум и пряник: синоптик рассказала о погодных лакомствах для украинцев

Рахат-лукум и пряник: синоптик рассказала о погодных лакомствах для украинцев
Российский радар не мог зафиксировать ракету, сбившую малазийский &quot;Боинг&quot; рейс МН-17 – следствие

Российский радар не мог зафиксировать ракету, сбившую малазийский "Боинг" рейс…
В Украине появился новый праздник

В Украине появился новый праздник
Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Стало известно, когда будут отмечать День полиции
&quot;Ночная школа&quot;. Вышел трейлер фильма с Хартом. Видео

"Ночная школа". Вышел трейлер фильма с Хартом. Видео
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской

Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской
Ученые доказали: макароны полезны для фигуры и их можно включать в диетическое меню

Ученые доказали: макароны полезны для фигуры и их можно включать…
В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную - видео

В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную - видео
НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи

НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи
В Николаеве военный снял свой суицид на телефон

В Николаеве военный снял свой суицид на телефон
Умер легендарный футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Умер легендарный футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
В Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную: видео 18+ (видео)

В Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную: видео…
Депутаты стыдили антикоррупционеров за склоки, а те – оправдывались добросовестной работой

Депутаты стыдили антикоррупционеров за склоки, а те – оправдывались добросовестной…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.