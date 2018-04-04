Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео (8 новостей и 1 видео) «Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что госконцерн Укроборонпром начал серийный выпуск боевых машин Атлет»

Новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины должны обеспечивать технически танковые подразделения и значительно повысить их боеготовность.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет", которые значительно усилят технические возможности нашей армии, – отметил президент.

Он также подчеркнул, что новосозданные "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал. Это, по мнению Порошенко, позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.

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Обновлено в 20:22 Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет». Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. «Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. Кроме того, „Атлеты“ имеют значительный экспортный потенциал, что позволит…

Обновлено в 20:32 "Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. Кроме того, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа", – написал Порошенко.