"Укроборонпром" продал "Оплотов" и "Булатов"на 3 миллиарда гривен (12 новостей) «За три года сумму реализованной продукции увеличили в 20 раз»

Завод им. Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, в 2017 году продал продукции на сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок. В том числе - завершение плановых отправок танков БМ "Оплот" для королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя в 2017 году партия боевых машин уже прошла стационарные и полевые испытания. Вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря - отправлена.

По контракту с Таиландом заводу им. Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года.

Свитолина стала россиянкой по версии официального сайта Australian Open

Кроме того, предприятие завершило отправку очередной партии моторно-трансмиссионных установок для республики Пакистан - отгружена уже пятая партия.

Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1".

Обновлено в 23:21 Государственное предприятие «Завод имени Малышева», входящий в состав «Укроборонпрома», за 2017 год продало вооружения и другой продукции на рекордную сумму — свыше 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома». Отмечено, что такой результат был ...

Обновлено в 23:57 В госконцерне добавили, что завод завершил отправку пятой партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан.