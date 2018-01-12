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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:57
"Укроборонпром" продал "Оплотов" и "Булатов"на 3 миллиарда гривен

"Укроборонпром" продал "Оплотов" и "Булатов"на 3 миллиарда гривен (12 новостей)

«За три года сумму реализованной продукции увеличили в 20 раз»

Завод им. Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, в 2017 году продал продукции на сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок. В том числе - завершение плановых отправок танков БМ "Оплот" для королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя в 2017 году партия боевых машин уже прошла стационарные и полевые испытания. Вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря - отправлена.

По контракту с Таиландом заводу им. Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года.

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Кроме того, предприятие завершило отправку очередной партии моторно-трансмиссионных установок для республики Пакистан - отгружена уже пятая партия.

Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1".

Обновлено в 23:21 Государственное предприятие «Завод имени Малышева», входящий в состав «Укроборонпрома», за 2017 год продало вооружения и другой продукции на рекордную сумму — свыше 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома». Отмечено, что такой результат был ...

Обновлено в 23:57 В госконцерне добавили, что завод завершил отправку пятой партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Укроборонпром" продал "Оплотов" и "Булатов"на 3 миллиарда гривен»
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УРА-Информ УРА-Информ  ·  12.01.18, 23:57 Как отметили в пресс-службе госконцерна, это является рекордом для предприятия. Такой результат был достигнут благодаря полному выполнению заводом всех поставленных задач в срок, в том числе завершению…
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