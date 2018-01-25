"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды

Есть сложности как с доставкой почты внутри Украины, так и с пересылкой международных отправлений

Обновлено в 17:40 В доставке почты возникли определенные задержки из-за сложных погодных условий. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры по состоянию на 9 утра 25 января, передает Украинская Правда. В частности, не выполнялись вовремя маршруты в ряде населенных пунктов 9 областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Черкасская. В Днепропетровской, Луганской, Черкасской областях почта должна прийти до 26 января включительно. В остальных областях – уже в четверг, 25-го. Аэропорт "Борисполь" информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погодных условий, добавили в министерстве утром.