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"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды

"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды (4 новости)

«Ситуация должна стабилизироваться к 26 января»

Есть сложности как с доставкой почты внутри Украины, так и с пересылкой международных отправлений

Обновлено в 17:40 В доставке почты возникли определенные задержки из-за сложных погодных условий. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры по состоянию на 9 утра 25 января, передает Украинская Правда. В частности, не выполнялись вовремя маршруты в ряде населенных пунктов 9 областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Черкасская. В Днепропетровской, Луганской, Черкасской областях почта должна прийти до 26 января включительно. В остальных областях – уже в четверг, 25-го. Аэропорт "Борисполь" информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погодных условий, добавили в министерстве утром.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды»
Фото В Мининфраструктуры рассказали о задержках в доставке почты в Украине
Фото "Укрпошта" заявляет о возможных задержках доставки почты из-за непогоды
Фото Из-за непогоды доставка почты замедлилась
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 16:04 Ситуация должна стабилизироваться к 26 января.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 16:18 В связи со сложными погодными условиями ПАО "Укрпошта" заявляет о возможных задержках в доставке почты в девяти областях.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.01.18, 17:40 В доставке почты возникли определенные задержки из-за сложных погодных условий. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры по состоянию на 9 утра 25 января, передает Украинская Правда. В частности,…
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