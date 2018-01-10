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"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, считает Омелян

"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, считает Омелян (3 новости)

«ПАО Укрзализныця в своей дальнейшей деятельности должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их, считает министр инфраструктуры Украины Владимир…»

Укрзализныця в дальнейшем должна отказаться от строительства поездов и развивать исключительно перевозки пассажиров и товаров. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире "5 канала", передает Украинская правда.

"Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. Укрзализныця должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - сказал он.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 21:28 ПАО "Укрзализныця" в своей дальнейшей деятельности должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 21:55 ПАО "Укрзализныця" в своей дальнейшей деятельности должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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