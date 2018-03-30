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"Укрзализныця" назначила к Пасхе уже 23 дополнительных поезда

"Укрзализныця" назначила к Пасхе уже 23 дополнительных поезда (4 новости)

«Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах»

"Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда к Пасхе. Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.

Поезд Мариуполь — Киев отправится позже из-за матча Мариуполь — Динамо
Поезд Мариуполь — Киев отправится позже из-за матча Мариуполь — Динамо

Поезд № 755/756 Киев — Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.

Поезд № 207 Киев — Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении — 7 и 9 апреля.

Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы 6 апреля отправится из Киева. В обратном направлении отправится 9 апреля.

Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля.

Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля.

Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля.

Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

Поезд № 228 Одесса — Львов отправится из Одессы 7 апреля. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля.

Поезд № 272/271 Одесса — Харьков 5 и 9 апреля отправится из Одессы. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля.

Поезд № 210/209 Черновцы — Днепр 7 апреля отправится из Черновцов. 8 апреля поезд отправится из Днепра.

Поезд № 232 Запорожье — Львов отправится 6 апреля во Львов.

Поезд № 276/275 Львов — Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7, 8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7, 8 апреля — во Львов.

Поезд № 233 Кривой-Рог — Ивано-Франковск отправится 8 апреля. В обратном направлении отправление 9 апреля.

Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля.

Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля.

Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.

Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля.

Поезд № 736 Киев — Запорожье совершит рейсы 7 апреля.

Отметим, что Пасха в этом году празднуется 8 апреля.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Укрзализныця" назначила к Пасхе уже 23 дополнительных поезда»
Фото «Укрзализныця» увеличила до 23 количество дополнительных поездов к Пасхе
Фото "Укрзализныця" назначила к Пасхе уже 23 дополнительных поезда
Фото "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда к Пасхе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  30.03.18, 19:03 Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
Униан Униан  ·  30.03.18, 19:04 Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  30.03.18, 19:32 Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
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