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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:34
· Повышение тарифов · Апрель
Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов

Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов (7 новостей)

«Укрзализныця отложила запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля»

"Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.

Согласно консолидированного финансового плана компании на 2018 год предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12 % и с 1 октября на 12 %, что в среднем за год составит 12,4%.

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Обновлено в 12:30 В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.

Обновлено в 12:34 "Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов»
Фото "Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты
Фото "Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты
Фото "Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 08:10 Укрзализныця отложила запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 09:19 ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 09:45 ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 12:30 В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.
Фокус Фокус  ·  03.04.18, 12:34 Укрзализныця отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее.  Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци". "Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры…
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