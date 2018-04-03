Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов

"Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.

Согласно консолидированного финансового плана компании на 2018 год предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12 % и с 1 октября на 12 %, что в среднем за год составит 12,4%.

В Украине отклонили повышение тарифов на ж/д грузоперевозки

Обновлено в 12:30 В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.

Обновлено в 12:34 "Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.