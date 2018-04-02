"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты (7 новостей) «Ранее сообщалось о планах индексировать с 1 апреля тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом»

Приказ о подорожании билетов на поезда еще находится на рассмотрении в профильных министерствах, пояснили в "Укрзалізниці"."Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты, которое должно было вступить в силу 1 апреля. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба компании.

Перевозчик пояснил, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении "в причастных ведомствах".

"Укрзалізниця" настаивает, что из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки.

"С октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции 206,3%. В 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности тарифы необходимо было бы повысить более чем в два раза", уточнил перевозчик.

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В своем финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд грн.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот.

Обновлено в 01:16 Об этом государственный перевозчик сообщает на своем официальном сайте.

Обновлено в 01:38 Ранее сообщалось о планах индексировать с 1 апреля тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом