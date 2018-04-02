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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 01:38
· Подорожание · Апрель
"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты (7 новостей)

«Ранее сообщалось о планах индексировать с 1 апреля тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом»

Приказ о подорожании билетов на поезда еще находится на рассмотрении в профильных министерствах, пояснили в "Укрзалізниці"."Укрзалізниця" отложила повышение цен на билеты, которое должно было вступить в силу 1 апреля. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба компании.

Перевозчик пояснил, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении "в причастных ведомствах".

"Укрзалізниця" настаивает, что из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки.

"С октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции 206,3%. В 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности тарифы необходимо было бы повысить более чем в два раза", уточнил перевозчик.

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В своем финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд грн.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот.

Обновлено в 01:16 Об этом государственный перевозчик сообщает на своем официальном сайте.

Обновлено в 01:38 Ранее сообщалось о планах индексировать с 1 апреля тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 22:21 В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 23:36 «Укрзализныця» отложила повышение цен на на железнодорожные билеты, анонсированное с 1 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци». Компания пока не смогла провести…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 23:59 ПАО "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще соглашается причастными ведомствами, сообщается на веб-сайте "Укрзализныци".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 01:16 С 1 апреля в Украине должны были вырасти цены на железнодорожные перевозки, однако 2-го числа тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины…
Факты Факты  ·  03.04.18, 01:38 Ранее сообщалось о планах индексировать с 1 апреля тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом
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