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"Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону

"Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону (4 новости)

«За травму пенсионера накажут машиниста поезда. (видео)»

Пассажиру пообещали компенсировать расходы на лечение, а ситуацию тщательно исследовать.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону»
Фото "Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой вдоль перрона
Фото "Укрзализныця" пообещала деньги пенсионеру, которого электричка протащила вниз головой по перрону
Фото На Житомирщине электричка протащила пенсионера вниз головой по перрону (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.01.18, 21:19 Пассажиру пообещали компенсировать расходы на лечение, а ситуацию тщательно расследовать.
Главред Главред  ·  27.01.18, 22:23 За травму пенсионера накажут машиниста поезда. (видео)
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