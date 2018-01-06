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Умер астронавт-рекордсмен, который осваивал Луну

Умер астронавт-рекордсмен, который осваивал Луну (13 новостей)

«Астронавт Джон Янг умер в возрасте 87 лет»

Джон Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа прогулялся по поверхности спутника Земли. Космонавт Джон Янг умер в США в возрасте 87 лет. Янг известен тем, что входил в состав экспедиции, которая в 1972 году высадилась на Луну. Об этом сообщает NASA.

Согласно сообщению, соболезнования в связи со смертью Янга выразили его бывшие коллеги, а также 44-й президент США Джордж Буш.

Обновлено в 00:44 В США в возрасте 88 лет умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла.

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Обновлено в 02:53 Джон Янг был одним из самых опытных астронавтов NASA.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер астронавт-рекордсмен, который осваивал Луну»
Фото Умер астронавт-рекордсмен, который осваивал Луну
Фото Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Фото Умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне
Фото Скончался побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Фото Умер побывавший на Луне астронавт NASA
Фото В США умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Фото Умер побывавший на Луне космонавт Джон Янг
Фото Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Фото Скончался побывавший на луне астронавт Джон Янг
Фото Умер американский астронавт, который ходил по Луне
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Politeka Politeka  ·  06.01.18, 21:32 На 88-м году жизни скончался американский астронавт Джон Янг, который совершил полет на Луну О смерти астронавта сообщил сайт NASA. «Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет.…
Униан Униан  ·  06.01.18, 21:58 Соболезнования ему отправили бывшие коллеги, а также экс-президент США Джордж Буш.
Канал 112 Канал 112  ·  06.01.18, 22:59 Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне, скончался на 88-м году жизни, сообщает ABC News. Уточняется, что Янг дважды принимал участие в экспедициях к поверхности Луны. Джон Янг был во второй…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 23:15 Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался, сообщает в субботу, 6 января, NASA. "Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.18, 23:42 В Соединенных Штатах Америки в возрасте 87 лет умер астронавт Джон Янг. Об этом говорится в сообщении NASA.Сообщается, что астронавт умер в пятницу вечером, 5 января, от осложнений после пневмонии.Янг…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.01.18, 23:51 В возрасте 87 лет в США умер астронавт NASA Джон Янг, который дважды летал на Луну. Об этом сообщается на сайте NASA, передает «Дождь». Янг умер после полученных осложнений от пневмонии. Он работал в…
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 00:21 В субботу, 6 января, американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба NASA.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 00:34 Астронавт Джон Янг умер в возрасте 87 лет.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 00:37 В США в возрасте 87 лет скончался космонавт Джон Янг.
UAinfo UAinfo  ·  07.01.18, 00:44 В США в возрасте 88 лет умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла.
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 02:53 Джон Янг был одним из самых опытных астронавтов NASA.
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