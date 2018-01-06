Умер астронавт-рекордсмен, который осваивал Луну

Джон Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа прогулялся по поверхности спутника Земли. Космонавт Джон Янг умер в США в возрасте 87 лет. Янг известен тем, что входил в состав экспедиции, которая в 1972 году высадилась на Луну. Об этом сообщает NASA.

Согласно сообщению, соболезнования в связи со смертью Янга выразили его бывшие коллеги, а также 44-й президент США Джордж Буш.

Обновлено в 00:44 В США в возрасте 88 лет умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла.

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Обновлено в 02:53 Джон Янг был одним из самых опытных астронавтов NASA.