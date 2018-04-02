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Умер десятикратный обладатель "Эмми" Стивен Бочко

Умер десятикратный обладатель "Эмми" Стивен Бочко (4 новости)

«Сценарист и продюсер долгие годы боролся с раком»

В Соединенных Штатах Америки скончался известный голливудский сценарист и кинопродюсер Стивен Бочко. Причиной смерти многократного лауреата престижных премий стал рак крови.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Знаменитый сценарист умер в возрасте 74 лет на 1 апреля. Ушел из жизни популярный сценарист дома. По информации СМИ, Стивен Бочко страдал от лейкемии. В 2014 году ему сделали пересадку костного мозга. Однако операция лишь отсрочила смерть сценариста.

Стивен боролся с раком силой, мужеством и его непревзойденным чувством юмора. Он ушел из жизни во сне в своем доме, – рассказал пресс-секретарь Филипп Арнольд.

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Умер Стивен Бочко: 10-кратный обладатель "Эмми"

Как известно, Стивен Бочко был одним из самых успешных продюсеров в 1980 – 1990 годах. За свою карьеру он выпустил на экраны более 40 проектов. Большую популярность сценаристу принесла работа над полицейским шоу "Блюз Хиллс Стрит". Это был первый проект, который показывал реалии американских правоохранителей, где профессия не выглядела рутинной. Однако Стивен Бочко добавил к сюжету элементы "мыльных опер", что в дальнейшем стало своеобразным эталоном драм.

Также известный сценарист прославился благодаря сериалам "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка". Два проекта были номинированы на премию "Эмми" за лучший драматический сериал. Также Стивен Бочко создавал сценарии к сериалам "Коломбо", "Залив Сити-блюз" и "Париж".

Всего за свою карьеру Стивен Бочко получил 10 престижных премий, а его проекты до сих пор известны во всем мире.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 10:00 Сценарист и продюсер долгие годы боролся с раком.
Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 11:16 В США в возрасте 74 лет скончался известный сценарист и продюсер Стивен Бочко. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Бочко умер 1 апреля во сне, находясь в окружении своей семьи. Последние годы Бочко…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 13:00 В США в возрасте 74 лет скончался известный сценарист и продюсер Стивен Бочко. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Бочко умер 1 апреля во сне, находясь в окружении своей семьи. По информации издания,…
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