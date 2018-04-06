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Умер известный украинский волонтер

Умер известный украинский волонтер (4 новости)

«Активисту нужна была пересадка печени»

6 марта ночью в больнице скончался известный одесский волонтер, 4 года помогавший украинским бойцам в АТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Умер известный украинский волонтер»
Фото В Украине умер известный волонтер АТО
Фото Умер известный волонтер, помогавший бойцам АТО
Фото Помогал воинам на "передке". В Одессе умер известный волонтер
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Апостроф Апостроф  ·  06.04.18, 10:21 В Одессе после продолжительной болезни в пятницу, 6 апреля, ушел из жизни известный волонтер Виктор Погодин, который с самого начала боевых действий на Донбассе помогал украинским бойцам.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.04.18, 12:43 В Одессе умер известный волонтер Виктор Погодин. Он ушел из жизни после продолжительной болезни 6 апреля...
Главред Главред  ·  06.04.18, 14:13 Активисту нужна была пересадка печени.
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