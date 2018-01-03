Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире (7 новостей) «В США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Об этом написали члены религиозной…»

Монсону было 90 лет

Обновлено в 15:40 Об этом сообщили на официальном сайте мормонов.

Обновлено в 16:11 Об этом сообщили на официальном сайте церкви, сообщает Depo.ua . "Томас Спенсер Монсон, президент и пророк Церкви Иисуса Христа святых последних дней, скончался во вторник вечером в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Он умер в кругу семьи", - говорится в сообщении. Монсон умер вследствие естественных причин. Томас Монсон родился в 1927 году в Солт-Лейк-Сити. В 1963 году был посвящен в апостолы церкви (представитель высшего руководящего органа конфессии). В 2008 году возглавил Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Мормонская церковь была основана в 1830 году на западе штата Нью-Йорк. Численность последователей составляет 15,8 млн человек по состоянию на 2016 год.