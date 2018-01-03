Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире

Монсону было 90 лет
Обновлено в 15:40 Об этом сообщили на официальном сайте мормонов.
Обновлено в 16:11 Об этом сообщили на официальном сайте церкви, сообщает Depo.ua . "Томас Спенсер Монсон, президент и пророк Церкви Иисуса Христа святых последних дней, скончался во вторник вечером в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Он умер в кругу семьи", - говорится в сообщении. Монсон умер вследствие естественных причин. Томас Монсон родился в 1927 году в Солт-Лейк-Сити. В 1963 году был посвящен в апостолы церкви (представитель высшего руководящего органа конфессии). В 2008 году возглавил Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Мормонская церковь была основана в 1830 году на западе штата Нью-Йорк. Численность последователей составляет 15,8 млн человек по состоянию на 2016 год.