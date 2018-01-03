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Обозреватель Обозреватель · · Обновлено в 16:11
· США
Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире

Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире (7 новостей)

«В США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней  Об этом написали члены религиозной…»

Монсону было 90 лет

Обновлено в 15:40 Об этом сообщили на официальном сайте мормонов.

Обновлено в 16:11 Об этом сообщили на официальном сайте церкви, сообщает Depo.ua . "Томас Спенсер Монсон, президент и пророк Церкви Иисуса Христа святых последних дней, скончался во вторник вечером в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Он умер в кругу семьи", - говорится в сообщении. Монсон умер вследствие естественных причин. Томас Монсон родился в 1927 году в Солт-Лейк-Сити. В 1963 году был посвящен в апостолы церкви (представитель высшего руководящего органа конфессии). В 2008 году возглавил Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Мормонская церковь была основана в 1830 году на западе штата Нью-Йорк. Численность последователей составляет 15,8 млн человек по состоянию на 2016 год.

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Politeka Politeka  ·  03.01.18, 13:56 В США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней  Об этом написали члены религиозной организации в Twitter. Как стало известно глава церкви Томас…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.01.18, 15:40 Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в Twitter организации. Он умер в возрасте 90 лет в окружении…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.18, 15:40 В США умер главный мормон Томас Монсон, который возглавлял Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщили на официальном сайте мормонов. Произошло это 2 января в его собственном доме, в…
Depo.ua Depo.ua  ·  03.01.18, 16:11 Об этом сообщили на официальном сайте церкви, сообщает Depo.ua . "Томас Спенсер Монсон, президент и пророк Церкви Иисуса Христа святых последних дней, скончался во вторник вечером в своем доме в Солт-Лейк-Сити.…
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