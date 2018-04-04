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Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко

Умер освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко (6 новостей и 1 видео)

«Бывший политузник не смог победить тяжелую болезнь»

Юрий Солошенко умер на 76 году жизни, у него было онкологическое заболевание.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 08:33 Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом на своей странице в Facebook написал его внук Геннадий Афанасьев.
Факты Факты  ·  04.04.18, 08:51 Бывший политузник не смог победить тяжелую болезнь
УНН УНН  ·  04.04.18, 08:52 Освобожденный пленник Кремля Юрий Солошенко, которого в России осудили раньше за шпионаж, умер. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, Уполномоченный по мирному урегулированию…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.04.18, 08:59 В российских тюрьмах он провел год, десять месяцев и десять дней. Пожилого мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 08:59 Экс-директор полтавского военного завода "Знамя", экс-узник Кремля, гражданин Украины 76-летний Юрий Солошенко умер.
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