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Умерла экс-супруга Нельсона Манделы

Умерла экс-супруга Нельсона Манделы (7 новостей)

«Она умерла на 82-м году жизни»

Южноафриканский политик, активистка борьбы с апартеидом, бывшая супруга Нельсона Манделы Вини скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил британский телеканал Sky News в понедельник, 2 апреля.

В заявлении семьи политика говорится, что она умерла после продолжительной болезни. Вини Мандела с начала года неоднократно проходила лечение в больнице, сообщает ее семья.

Вини Мандела была замужем за Нельсоном Манделой с 1958 по 1996 год. В 1993 году она стала главой Африканского национального конгресса женщин. В 1994 году была избрана в парламент, переизбрана в 1999 году, но подала в отставку в 2003 году на фоне финансового скандала.

В том же году она была признана виновной в том, что подписывала документы от имени Женской лиги, позволявшие мошенническим способом получать банковские ссуды на имя несуществующих сотрудников, в числе которых была и ее дочь Зинзи. Вини Мандела присудили тюремный срок, однако ей удалось избежать заключения после подачи апелляции.

Ранее сообщалось, общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 миллионов рандов (около четырех миллионов долларов).

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ФОТО К НОВОСТИ: «Умерла экс-супруга Нельсона Манделы»
Фото Умерла жена Нельсона Манделы
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.04.18, 17:41 На 81 году жизни умерла бывшая жена Нельсона Манделы – Винни, которая была одной из участниц южноафриканской кампании против апартеида. Об этом пишет ВВС.Пара поженилась в 1958 году. У них родились две…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.04.18, 17:46 В Африке умерла вдова покойного президента Южно-Африканской республики Нельсона Манделы 81-летняя Винни Мандела. Об этом со ссылкой на ее личного помощника сообщает ВВС.
Факты Факты  ·  02.04.18, 17:55 Она умерла на 82-м году жизни
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 18:06 В понедельник, 2 апреля, умерла 81-летняя Винни Мандела, борец за права человека в Южной Африке (ЮАР) и бывшая жена покойного президента Нельсона Манделы.
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 18:11 Она продвигала идею мужа, пока тот сидел в тюрьме.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  02.04.18, 18:30 Бывшая жена экс-президента Северо Африканской Республики Нельсона Манделы, Винни Мандела умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление представителя семьи Виктора Дламини."Она…
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