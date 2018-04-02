Умерла экс-супруга Нельсона Манделы

Южноафриканский политик, активистка борьбы с апартеидом, бывшая супруга Нельсона Манделы Вини скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил британский телеканал Sky News в понедельник, 2 апреля.

В заявлении семьи политика говорится, что она умерла после продолжительной болезни. Вини Мандела с начала года неоднократно проходила лечение в больнице, сообщает ее семья.

Вини Мандела была замужем за Нельсоном Манделой с 1958 по 1996 год. В 1993 году она стала главой Африканского национального конгресса женщин. В 1994 году была избрана в парламент, переизбрана в 1999 году, но подала в отставку в 2003 году на фоне финансового скандала.

В том же году она была признана виновной в том, что подписывала документы от имени Женской лиги, позволявшие мошенническим способом получать банковские ссуды на имя несуществующих сотрудников, в числе которых была и ее дочь Зинзи. Вини Мандела присудили тюремный срок, однако ей удалось избежать заключения после подачи апелляции.

Ранее сообщалось, общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 миллионов рандов (около четырех миллионов долларов).

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