Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео (11 новостей и 2 видео) «В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны»

Самолет ВВС Сирии сбили с земли боевики из группировки Джейш аль-Нухба. Видео было опубликовано на канале Warjournal Channel.

Отмечается, что штурмовик сбили с помощью ПЗРК "Стрела-3". Пилот - уроженец города Хомс Басим Гасан – был расстрелян в воздухе, когда катапультировался.

Как сообщалось, самолет сбили в провинции Хама на востоке Сирии.

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Обновлено в 23:50 В силовом ведомстве уточняют, что "самолет атаковали террористы", а пилот в результате атаки погиб.

Обновлено в 01:07 Министерство обороны Сирии сообщает, что во вторник, 26 декабря, боевики сбили истребитель правительственных войск L-39