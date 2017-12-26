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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 01:07
· Видео · Самолет · Сирия
Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео

Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео (11 новостей и 2 видео)

«В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны»

Самолет ВВС Сирии сбили с земли боевики из группировки Джейш аль-Нухба. Видео было опубликовано на канале Warjournal Channel.

Отмечается, что штурмовик сбили с помощью ПЗРК "Стрела-3". Пилот - уроженец города Хомс Басим Гасан – был расстрелян в воздухе, когда катапультировался.

Как сообщалось, самолет сбили в провинции Хама на востоке Сирии.

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Обновлено в 23:50 В силовом ведомстве уточняют, что "самолет атаковали террористы", а пилот в результате атаки погиб.

Обновлено в 01:07 Министерство обороны Сирии сообщает, что во вторник, 26 декабря, боевики сбили истребитель правительственных войск L-39

ФОТО К НОВОСТИ: «Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео»
Фото Как боевики сбили самолет войск Асада
Фото Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео
Фото Опубликовано видео уничтожения самолета сирийских ВВС
Фото Исламисты подбили самолет армии Асада в Сирии
Фото В Сирии сбили самолет армии Башара Асада
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Апостроф Апостроф  ·  26.12.17, 18:59 Боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" в Сирии сбили самолет L-39 сирийских ВВС.
Апостроф Апостроф  ·  26.12.17, 21:27 Боевики Джейш аль-Нухба, сбившие сегодня самолет L-39 сирийских ВВС, выложили видео подбития и падения самолета.
Фокус Фокус  ·  26.12.17, 21:39 Боевики Джейш аль-Нухба, сбившие сегодня самолет L-39 сирийских ВВС, выложили видео атаки и падения самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Warjournal, который и выложил видео. Учебно-боевой самолет,…
Униан Униан  ·  26.12.17, 21:41 Появилось видео, как боевики сбивают самолет войск Асада. Пилота расстреляли.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 22:30 В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.12.17, 23:17 В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.Как уточняют в Минобороны Сирии, "самолет атаковали террористы", в результате пилот погиб. По…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.12.17, 23:27 На севере провинции Хама в Сирии боевики сбили самолет правительственных сил, пилот погиб. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство обороны страны. Также в Twitter пользователь Ivan Sidorenko…
Facenews Facenews  ·  26.12.17, 23:31 Самолет ВВС Сирии сбили с земли боевики из группировки Джейш аль-Нухба. Видео было опубликовано на канале Warjournal Channel. Отмечается, что штурмовик сбили с помощью ПЗРК "Стрела-3". Пилот - уроженец…
Канал 112 Канал 112  ·  26.12.17, 23:50 Министерство обороны Сирии заявило о том, что в провинции Хама был сбит самолет вооруженных сил страны. Об этом сообщает DW. В силовом ведомстве уточняют, что "самолет атаковали террористы", а пилот в…
Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 01:07 Министерство обороны Сирии сообщает, что во вторник, 26 декабря, боевики сбили истребитель правительственных войск L-39
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