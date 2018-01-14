Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц поставил в Россию, Сомали и Сирию в один ряд небезопасных для украинцев стран.

Обновлено в 20:37 Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в пять стран, в том числе Российскую Федерацию В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что в ряде стран дипломатические представительства нашего государства ограничены в предоставлении помощи при необходимости. Так, по…

Обновлено в 21:12 В перечень попали Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Его опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.