  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место
Политика
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 21:12
· Россия · Чиновники · МИД · Сирия · Министерство иностранных дел Украины
Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место

Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место (5 новостей)

«Госсекретарь сделал обращение к украинцам»

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц поставил в Россию, Сомали и Сирию в один ряд небезопасных для украинцев стран.

Обновлено в 20:37 Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в пять стран, в том числе Российскую Федерацию В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что в ряде стран дипломатические представительства нашего государства ограничены в предоставлении помощи при необходимости. Так, по…

Обновлено в 21:12 В перечень попали Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Его опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

ФОТО К НОВОСТИ: «Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место»
Фото Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место
Фото Чиновник МИД Украины поставил Россию в один ряд с Сирией и Сомали
Фото В МИД Украины поставили Россию на место
Фото От Сомали до России: МИД опубликовал перечень самых опасных стран для украинцев
Фото МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией, куда украинцам не стоит ехать
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  14.01.18, 18:06 Госсекретарь сделал обращение к украинцам
Главред Главред  ·  14.01.18, 19:50 МИД просит украинцев не ехать в опасные страны.
Politeka Politeka  ·  14.01.18, 20:37 Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в пять стран, в том числе Российскую Федерацию В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что в ряде стран дипломатические представительства…
Униан Униан  ·  14.01.18, 21:12 В перечень попали Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Его опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Бессмертный: Участники ТКГ от Украины ездят в Минск за свой счет и спят на полу

Бессмертный: Участники ТКГ от Украины ездят в Минск за свой…
Эхо скандала с &quot;письмами к ФСБ&quot;. Сын Порошенко рассказал, когда и где он познакомился с женой

Эхо скандала с "письмами к ФСБ". Сын Порошенко рассказал, когда…
США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 

США готовы помочь Украине с созданием Службы финансовых расследований, - Минфин 
Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место

Уровень Сомали: МИД Украины жестко поставил Россию на место
В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за &quot;действия на Донбассе&quot;

В России завели 209 дел против высшего руководства ВСУ за…
Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с…
Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание и создать открытый реестр педофилов

Аброськин о проблеме растления детей в Украине: Необходимо ужесточить наказание…
В Госдуме РФ заговорили о денонсации договора о дружбе с Украиной в части признания границ

В Госдуме РФ заговорили о денонсации договора о дружбе с…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера
После посещения цирка 20 детей заболели корью

После посещения цирка 20 детей заболели корью
Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле

Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле
Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и…
В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках

В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках
В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.