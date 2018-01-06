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Газета День Газета День · · Обновлено в 19:25
· Правительство · Военные · Пенсия · Законопроект · Январь
Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года

Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года (5 новостей)

«Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года»

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - отметил вице-премьер-министр.

По его словам, законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

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"Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", - отметил Розенко.

Обновлено в 17:33 Как передает Depo.ua , об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства. "В законе четко зафиксировано: если бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было произведено…

Обновлено в 19:25 Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 15:26 Согласно разработанному Правительством законопроекта, осовременивания пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 16:26 Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом
Depo.ua Depo.ua  ·  06.01.18, 17:33 Как передает Depo.ua , об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства. "В законе четко зафиксировано: если бы Верховная Рада…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 19:25 Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года
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