Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года (5 новостей) «Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года»

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - отметил вице-премьер-министр.

По его словам, законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

Пучдемон потребовал от Испании восстановить правительство Каталонии

"Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", - отметил Розенко.

Обновлено в 17:33 Как передает Depo.ua , об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства. "В законе четко зафиксировано: если бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было произведено…

Обновлено в 19:25 Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года