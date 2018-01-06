Увеличение военных пенсий начнется с января 2018 года

Согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.
"В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - отметил вице-премьер-министр.
По его словам, законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.
"Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", - отметил Розенко.
Обновлено в 17:33 Как передает Depo.ua , об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства. "В законе четко зафиксировано: если бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было произведено…
Обновлено в 19:25 Павительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года