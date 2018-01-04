Уязвимость в процессорах. Что произошло и чем это грозит? (5 новостей) «В миллиардах микрочипов компании обнаружили изъян, позволяющий загружать программы без разрешения пользователя, если считает это нужным»

Специалисты нашли уязвимость, с помощью которой можно получить доступ ко всем паролям или логинам пользователя.

Дефект обнаружили в процессорах Intel. Уязвимость есть у всех устройствах, выпущенных за последние 10 лет, пишет tsn.ua.

Ядра ОС имеют полный контроль над всей системой. Они соединяют программы с процессором, памятью и другими компонентами компьютера. Дефект в процессорах позволяет хакерам получить доступ к любым данных. Поразить могут не только персональные компьютеры, но и облачные сервисы Google Cloud Services или Amazon Web Services.

Чтобы исправить уязвимость, разработчикам Windows, Linux и macOS нужно изолировать ядро ​​процессора от среды пользователя. Впрочем после этого производительность компьютера может упасть на 5 - 30% на Windows и Linux.

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Программисты также провели исследования по уязвимости. Они обнаружили, что больше всего пострадают виртуальные машины и провайдеров облачных услуг. В Microsoft Azure и Amazon AWS заявили, что начинают обновления безопасности.

Проблему планируют решить до конца января.

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