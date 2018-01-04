  1. Главная
  2. Новости
  3. Уязвимость в процессорах. Что произошло и чем это грозит?
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 16:40
Уязвимость в процессорах. Что произошло и чем это грозит?

Уязвимость в процессорах. Что произошло и чем это грозит? (5 новостей)

«В миллиардах микрочипов компании обнаружили изъян, позволяющий загружать программы без разрешения пользователя, если считает это нужным»

Специалисты нашли уязвимость, с помощью которой можно получить доступ ко всем паролям или логинам пользователя.

Дефект обнаружили в процессорах Intel. Уязвимость есть у всех устройствах, выпущенных за последние 10 лет, пишет tsn.ua.

Ядра ОС имеют полный контроль над всей системой. Они соединяют программы с процессором, памятью и другими компонентами компьютера. Дефект в процессорах позволяет хакерам получить доступ к любым данных. Поразить могут не только персональные компьютеры, но и облачные сервисы Google Cloud Services или Amazon Web Services.

Чтобы исправить уязвимость, разработчикам Windows, Linux и macOS нужно изолировать ядро ​​процессора от среды пользователя. Впрочем после этого производительность компьютера может упасть на 5 - 30% на Windows и Linux.

Готовился к свадьбе: появились подробности о погибшем на Донбассе украинском…
Готовился к свадьбе: появились подробности о погибшем на Донбассе украинском…

Программисты также провели исследования по уязвимости. Они обнаружили, что больше всего пострадают виртуальные машины и провайдеров облачных услуг. В Microsoft Azure и Amazon AWS заявили, что начинают обновления безопасности.

Проблему планируют решить до конца января.

Искусственную нейронную сеть научили угадывать пароли смартфонов с точностью до 84%. Программе нужны только данные с акселерометра, датчика освещенности и других сенсоров.

Обновлено в 16:10 Дефект обнаружили в процессорах Intel. Уязвимость есть у всех устройствах, выпущенных за последние 10 лет, пишет tsn.ua.

Обновлено в 16:40 Во всех процессорах Intel за последние десятилетия найдена критическая уязвимость, которая затрагивает практически все современные и устаревшие чипы вне зависимости от операционной системы, пишет издание hothardware.com. Закрытие уязвимости требует обновления ОС, патчи для Linux уже ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  04.01.18, 14:19 Что там за история с багом в процессорах? Независимые группы исследователей ещё в прошлом году нашли в современных процессорах две критические уязвимости, позволяющие зловредным программам воровать данные,…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.01.18, 14:28 Выявленная уязвимость позволяет обычным пользовательским программам видеть содержимое защищенной памяти ядра, где хранятся пароли, логины и другая конфиденциальная информация
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.18, 15:00 В миллиардах микрочипов компании обнаружили изъян, позволяющий загружать программы без разрешения пользователя, если считает это нужным
Хвиля Хвиля  ·  04.01.18, 16:40 Во всех процессорах Intel за последние десятилетия найдена критическая уязвимость, которая затрагивает практически все современные и устаревшие чипы вне зависимости от операционной системы, пишет издание…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко: Я хотел быть похожим на Шварценеггера

Владимир Кличко: Я хотел быть похожим на Шварценеггера
Полиция не хочет отдавать Чернигову найденные бюсты Коцюбинского и Пушкина

Полиция не хочет отдавать Чернигову найденные бюсты Коцюбинского и Пушкина
В промзоне легковушка попала под груженый ЗИЛ

В промзоне легковушка попала под груженый ЗИЛ
Чорна книга пам`яті: &quot;За что я рискую? За 30 тысяч рублей?&quot;

Чорна книга пам`яті: "За что я рискую? За 30 тысяч…
Премьеры Венгрии и Польши: наша миграционная политика не изменится

Премьеры Венгрии и Польши: наша миграционная политика не изменится
В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь палестинским беженцам

В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь палестинским беженцам
Слова Габриэля о том, что Германия несколько отдалена от войны на Донбассе – отсебятина. Это не официальная позиция немцев – политолог Залмаев

Слова Габриэля о том, что Германия несколько отдалена от войны…
Украинские гранды попали в рейтинг самых богатых футбольных клубов мира

Украинские гранды попали в рейтинг самых богатых футбольных клубов мира
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.