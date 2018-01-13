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Уже 27 стран приобрели права на показ "Сторожевой заставы"

Уже 27 стран приобрели права на показ "Сторожевой заставы" (4 новости)

«Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези Сторожевая Застава уже приобрели 27 стран мира»

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что у украинского кинематографа яркое будущее, ведь права на показ "Сторожевой заставы" приобрели уже 27 стран. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая застава" уже приобрели 27 стран мира. Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее!" – написал Президент.

"Сторожевая застава" – украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, который вышел в широкий прокат 12 октября 2017 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 16:34 Президент Петр Порошенко уверен в ярком будущем украинского кинематографа, ведь права на показ "Сторожевой заставы" приобрели уже 27 стран
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 16:57 Увеличение финансирования украинского кинематографа заложило основу для того, чтобы делать за год более 120 фильмов.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.18, 18:43 Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая Застава" уже приобрели 27 стран мира.
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Уже 27 стран приобрели права на показ &quot;Сторожевой заставы&quot;

Уже 27 стран приобрели права на показ "Сторожевой заставы"
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