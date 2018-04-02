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В аэропорту Будапешта не разминулись автобусы, пострадали восемь человек

В аэропорту Будапешта не разминулись автобусы, пострадали восемь человек (3 новости)

«По информации полиции, девять человек получили травмы, большинство пострадавших - граждане Румынии»

Авария произошла сразу после того, как пассажиры рейса из Бухареста сошли с трапа и сели в автобус.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 12:01 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу полиции Венгрии. Сообщается, что двое человек получили серьезные травмы, а еще шестеро были госпитализированы с подозрением на переломы. Глава службы…
Европейская правда Европейская правда  ·  02.04.18, 13:54 По информации полиции, девять человек получили травмы, большинство пострадавших - граждане Румынии.
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