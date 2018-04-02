В аэропорту Будапешта не разминулись автобусы, пострадали восемь человек

Depo.ua · 02.04.18, 12:01

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу полиции Венгрии. Сообщается, что двое человек получили серьезные травмы, а еще шестеро были госпитализированы с подозрением на переломы. Глава службы…