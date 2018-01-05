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Общество
5 канал 5 канал · · Обновлено в 18:07
В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации

В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации (10 новостей)

«Украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие»

В аеропорту "Київ" (Жуляни) затримали двох українок, які переправляли до Греції дівчат із метою подальшої сексуальної експлуатації.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов на своїй сторінці у Facebook.

"Двох киянок, одна з яких проживає в Греції з 2013 року, затримали "на гарячому" під час проходження авіаційного контролю. З метою заробітку легких грошей вони організували та розробили злочинну схему. Переправляли через державний кордон України молодих дівчат 18-20 років, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Там за надання різних інтимних послуг іноземцям їм обіцяли до 5000 євро на місяць, а також безкоштовне проживання", - пише Д.Ценов

За його словами, насправді українки потрапляли в нелюдські умови, зазнавали фізичного й морального насильства, їм встановлювали величезні штрафи, "які поступово втягували в боргову кабалу".

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Підозрюваних затримали, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Обновлено в 17:42 Украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие.

Обновлено в 18:07 В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали двух гражданок Украины, которые переправляли в Грецию девушек 18-20 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

ФОТО К НОВОСТИ: «В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации»
Фото В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.18, 16:23 В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали двух украинок, которые переправляли в Грецию девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 16:54 В аэропорту “Киев” задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.18, 17:14 В аэропорту "Киев" (Жуляны) во время прохождения контроля задержали двух киевлянок, которые с целью заработка легких денег разработали преступную схему переправки молодых украинских девушек в Грецию с…
Depo.ua Depo.ua  ·  05.01.18, 17:29 Как передает Depo.ua со ссылкой на " Мою Киевщину ", об этом на своей странице Facebook сообщает глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. В аэропорту "Киев" задержали 2 женщин, занимавшихся торговлей…
ТСН ТСН  ·  05.01.18, 17:42 Украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.18, 18:07 В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали двух гражданок Украины, которые переправляли в Грецию девушек 18-20 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
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