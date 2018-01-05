В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации (10 новостей) «Украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие»

В аеропорту "Київ" (Жуляни) затримали двох українок, які переправляли до Греції дівчат із метою подальшої сексуальної експлуатації.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов на своїй сторінці у Facebook.

"Двох киянок, одна з яких проживає в Греції з 2013 року, затримали "на гарячому" під час проходження авіаційного контролю. З метою заробітку легких грошей вони організували та розробили злочинну схему. Переправляли через державний кордон України молодих дівчат 18-20 років, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Там за надання різних інтимних послуг іноземцям їм обіцяли до 5000 євро на місяць, а також безкоштовне проживання", - пише Д.Ценов

За його словами, насправді українки потрапляли в нелюдські умови, зазнавали фізичного й морального насильства, їм встановлювали величезні штрафи, "які поступово втягували в боргову кабалу".

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Підозрюваних затримали, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Обновлено в 17:42 Украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие.

Обновлено в 18:07 В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали двух гражданок Украины, которые переправляли в Грецию девушек 18-20 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.