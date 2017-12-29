В аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на борту (4 новости) «В пятницу, 29 декабря, в аэропорту Киев рейс Киев-Анкара был задержан на два часа из-за лишнего кота на борту»

В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) был задержан пассажирский рейс «Киев-Анкара». Это произошло из-за того, что у одного из пассажиров было больше на одного кота, нежели позволяют правила авиакомпании.

Как сообщает издание «Вести», иностранец-кошатник почти два часа решал данный вопрос с представителями полиции и авиакомпании. В это время некоторые из пассажиров даже стали на сторону мужчину и сказали, что из-за одного лишнего кота ничего не произойдет, другие люди были возмущены задержкой и предложили высадить нарушителя.

Спустя два часа самолет таки. Однако не сообщается, остался ли мужчина-кошатник на борту или нет.