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В Афганистане боевики напали на журналистов

В Афганистане боевики напали на журналистов (4 новости)

«Один человек убит, двое получили ранения»

В воскресенье было совершено нападение на сотрудников Национального телевидения Афганистана в восточной провинции Нангархар.

В следствии атаки боевиков журналист и оператор телегруппы получили ранение, а водитель – убит. Об этом сообщила пресс-служба губернатора провинции.В сообщении сказано, что нападение было совершено в воскресенье. "Телевизионная группа после завершения съемок на территории уезда Ганихейл была обстреляна боевиками антиправительственных групп в местечке Спинхар уезда Батикут", – сообщили в пресс-службе.Нападение было совершено в воскресенье, отмечается в сообщении.Пока ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за данное нападение.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.01.18, 10:12 Боевики совершили нападение на сотрудников Национального телевидения Афганистана в восточной провинции Нангархар, журналист и оператор телегруппы получили ранение, водитель - убит, сообщила в понедельник…
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