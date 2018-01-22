В Афганистане боевики напали на журналистов

В воскресенье было совершено нападение на сотрудников Национального телевидения Афганистана в восточной провинции Нангархар.

В следствии атаки боевиков журналист и оператор телегруппы получили ранение, а водитель – убит. Об этом сообщила пресс-служба губернатора провинции.В сообщении сказано, что нападение было совершено в воскресенье. "Телевизионная группа после завершения съемок на территории уезда Ганихейл была обстреляна боевиками антиправительственных групп в местечке Спинхар уезда Батикут", – сообщили в пресс-службе.Нападение было совершено в воскресенье, отмечается в сообщении.Пока ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за данное нападение.