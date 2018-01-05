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В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница

В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница (5 новостей)

«Против тех, кто не хочет служить оккупантам, возбуждают уголовные дела»

Сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском. По состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма. Об этом 5 января в эфире радио "Крым.Реалии" заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем Таврическом национальном университете, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.

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Обновлено в 02:04 По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

Обновлено в 03:56 Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила 5 января в эфире Крым.Реалии, что по состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около пти тысяч жителей аннексированного Крыма. Она отметила, что на полуострове начали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии, а на учет "массово ставят и школьников, и студентов". Седова также указала, что сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском. "В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – подчеркнула правозащитница.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.18, 23:23 По состоянию на конец 2017 года, на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 01:45 Против тех, кто не хочет служить оккупантам, возбуждают уголовные дела.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.01.18, 01:50 По состоянию на конец 2017 года, на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 03:56   Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила 5 января в эфире Крым.Реалии, что по состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около пти тысяч жителей аннексированного…
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