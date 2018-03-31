«В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины»

29 марта в бельгийском городе Лимбург открыли почетное украинское консульство. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии.

Интересы Украины в провинции Лимбург будет представлять почетный консул Крис Бекерс.

Он должен налаживать рабочие контакты с органами местной власти, соцслужбами, благотворительными организациями и другими учреждениями для защиты прав украинцев в Бельгии.

27 марта правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Обновлено в 15:41 «Открытие Почетного консульства Украины отражает взаимную заинтересованность сторон в расширении сотрудничества между двумя странами и содержит историческую подоплеку. Это также дает новый толчок для экономического и культурного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Обновлено в 15:59 В бельгийском городе Борглун (провинция Лимбург) 29 марта открылось почетное консульство Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Бельгии. «Открытие почетного консульства Украины отражает взаимную заинтересованность сторон в расширении сотрудничества между двумя странами и содержит историческую подоплеку. Это также дает новый толчок для экономического и культурного сотрудничества», — говорится в сообщении. Интересы Украины в провинции Лимбург будет представлять почетный консул Крис Бекерс. Ожидается, что это будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местных властей, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов украинцев.