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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:59
· Город · Посольство Украины · Март
В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины

В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины (7 новостей)

«В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины»

29 марта в бельгийском городе Лимбург открыли почетное украинское консульство. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии.

Интересы Украины в провинции Лимбург будет представлять почетный консул Крис Бекерс.

Он должен налаживать рабочие контакты с органами местной власти, соцслужбами, благотворительными организациями и другими учреждениями для защиты прав украинцев в Бельгии.

27 марта правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери. 

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Обновлено в 15:41 «Открытие Почетного консульства Украины отражает взаимную заинтересованность сторон в расширении сотрудничества между двумя странами и содержит историческую подоплеку. Это также дает новый толчок для экономического и культурного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Обновлено в 15:59 В бельгийском городе Борглун (провинция Лимбург) 29 марта открылось почетное консульство Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Бельгии. «Открытие почетного консульства Украины отражает взаимную заинтересованность сторон в расширении сотрудничества между двумя странами и содержит историческую подоплеку. Это также дает новый толчок для экономического и культурного сотрудничества», — говорится в сообщении. Интересы Украины в провинции Лимбург будет представлять почетный консул Крис Бекерс. Ожидается, что это будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местных властей, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов украинцев.

ФОТО К НОВОСТИ: «В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины»
Фото Новое украинское консульство открыли в бельгийской провинции
Фото В бельгийском Лимбурге открыли украинское консульство
Фото Украина открыла новое консульство в Бельгии
Фото В бельгийском городе Борглун открылось Почетное консульство Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  31.03.18, 12:43 В бельгийском городе Борглун, провинция Лимбург, открыли новое почетное консульство Украины.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 13:12 В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 13:25 В бельгийском городе Борглун, провинция Лимбург, открыли новое почетное консульство Украины.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.03.18, 14:38 Украинские дипломаты открыли новое консульство в бельгийском городе Борглун в провинции Лимбург. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии на своей странице в Facebook. Официальная церемония открытия…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 15:41 В бельгийском городе Борглун (провинция Лимбург) 29 марта открылось Почетное консульство Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Бельгии. «Открытие Почетного консульства Украины…
Капитал Капитал  ·  31.03.18, 15:59 В бельгийском городе Борглун (провинция Лимбург) 29 марта открылось почетное консульство Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Бельгии. «Открытие почетного…
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В бельгийской провинции Лимбург открыли новое консульство Украины

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