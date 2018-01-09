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Politeka Politeka · · Обновлено в 09:23
· Президентские выборы · Выборы · Кандидатура
В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен вновь принять участие в выборах

В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен вновь принять участие в выборах (18 новостей)

«Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора Мюллера.  »

Президент США Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году Об этом журналистам заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. «Безусловно Трамп собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах», — отметил Гидли. Стенограмму его высказываний распространил Белый дом. Источник: Политека.

Обновлено в 09:13 В соответствии с конституцией США, срок полномочий главы государства составляет четыре года. Следующие выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Обновлено в 09:23 Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора Мюллера.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен вновь принять участие в выборах»
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Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 05:19 Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах 2020 года
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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.01.18, 06:42 Знаменитая телеведущая Опра Уинфри намерена баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Об этом передает CNN со ссылкой на ее близких друзей.По данным журналистов, речь Опры на церемонии награждения…
Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 06:47 Белый дом заявляет, что Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
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Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 07:27 Роберт Мюллер хочет допросить Трампа по делу вмешательства РФ в президентские выборы.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 09:23 Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора Мюллера.  
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