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В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен вновь принять участие в выборах (18 новостей) «Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора Мюллера. »

Президент США Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году Об этом журналистам заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. «Безусловно Трамп собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах», — отметил Гидли. Стенограмму его высказываний распространил Белый дом. Источник: Политека.

Обновлено в 09:13 В соответствии с конституцией США, срок полномочий главы государства составляет четыре года. Следующие выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Обновлено в 09:23 Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора Мюллера.