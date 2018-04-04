В "Борисполе" заявили, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту (3 новости) «По словам гендиректора аэропорта, лоукостер хочет летать в пиковые часы»

Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что ирландский лоукостер Ryanair хочет летать в пиковые часы.Ирландский лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Борисполь. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью изданию "Лига. net".

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и так далее", пояснил Рябикин.

По его словам, Ryanair начал продажи билетов не получив от Борисполя согласование временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — отметил Рябикин.

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Он подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

Рябикин заявил, что у Ryanair есть вариант или наращивать количество рейсов до 15 и летать в удобное время из терминала F, или же соглашаться на время, когда аэропорт сможет их обслужить, но которое может быть неудобным для них.

22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири подписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти из Львова.

23 марта Рябикин заявил, что Борисполь готов обеспечить обслуживание Ryanair в отдельном терминале F, как только компания начнет осуществлять 15 рейсов в сутки.

Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.

10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.

13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.

Компания Ryanair крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.